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Интер подпишет форварда сборной Австрии

Марко Арнаутович попробует заменить Лукаку.
Сегодня, 10:08
Марко Арнаутович / Getty Images
Марко Арнаутович / Getty Images

Миланский Интер близок к завершению сделки по Марко Арнаутовичу.

34-летний игрок стал альтернативой Ромелу Лукаку, который теперь нажил врагов среди фанатов и Интера, и Ювентуса.

Ранее, напомним, Марко уже выступал за "нерадзурри" в сезоне-2009/10, проведя всего три матча за целый год.

Австриец уже согласоввал личный контракт, клубам осталось лишь уладить последние юридические вопросы.

Ранее также стало известно, что Челси готов поставить трансферный рекорд АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Марко Арнаутович Интер Милан

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