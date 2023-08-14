Интер подпишет форварда сборной Австрии

Миланский Интер близок к завершению сделки по Марко Арнаутовичу.

34-летний игрок стал альтернативой Ромелу Лукаку, который теперь нажил врагов среди фанатов и Интера, и Ювентуса.

Ранее, напомним, Марко уже выступал за "нерадзурри" в сезоне-2009/10, проведя всего три матча за целый год.

Австриец уже согласоввал личный контракт, клубам осталось лишь уладить последние юридические вопросы.

Ранее также стало известно, что Челси готов поставить трансферный рекорд АПЛ.

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