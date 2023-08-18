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Барселона продвинулась в переговорах по аренде Феликса

До закрытия трансферного окна португальский бунтовщик все же может получить желаемое.
Сегодня, 11:47
Жоау Феликс / Getty Images
Жоау Феликс / Getty Images

Барселона стала на шаг ближе к тому, чтобы оформить трансфер Жоау Феликса.

Как сообщает Джанлука Ди Марцио, каталонцы продвинулись в переговорах с Атлетико об аренде 23-летнего португальца. За сезонную аренду "сине-гранатовые" заплатят 7-8 миллионов евро.

После продажи Усмана Дембеле в ПСЖ Барселона хочет закрыть позицию, подписав Феликса.

Главной проблемой остается то, что главный тренер Барселоны Хави Эрнандес не является фанатом игрока, который уже успел отказаться от щедрого предложения из Саудовской Аравии.

Напомним, что недавно Жоау Феликс заявил о своей мечте играть за каталонский клуб, после чего он попал под шквал критики. Позднее Атлетико отказался от предложения Барселоны, которая хотела включить Ансу Фати в сделку по Феликсу.

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