iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Атлетико согласен продать своего полузащитника в Саудовскую Аравию за космическую сумму

Де Пауль хочет остаться в Мадриде.
Сегодня, 00:30
Родриго Де Пауль / Getty Images
Родриго Де Пауль / Getty Images

Атлетико определился с судьбой хавбека Родриго Де Пауля. Об этом сообщает издание Marca.

"Матрасники" готовы продать аргентинского футболиста в Аль-Ахли. За трансфер своего игрока мадридцы хотят выручить не менее 80-90 млн евро.

Читай также: Атлетико подписал форварда, который забил им неделю назад

Сам Де Пауль не хочет этим летом покидать Атлетико. 29-летний полузащитник пока намерен остаться в европейском футболе.

В свою очередь коллектив из Саудовской Аравии предложил за Родриго около 32 млн евро и считает, что игрок стоит не более 50 млн.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аль-ахли атлетико мадрид Родриго Де Пауль

Статьи по теме

Основной хавбек Атлетико может перейти в Аль-Ахли Основной хавбек Атлетико может перейти в Аль-Ахли
Атлетико подписал форварда, который забил им неделю назад Атлетико подписал форварда, который забил им неделю назад
Кухаревич отличился дебютным голом за Суонси U-21 Кухаревич отличился дебютным голом за Суонси U-21
В семье Кейна пополнение: Жена футболиста родила мальчика В семье Кейна пополнение: Жена футболиста родила мальчика
Помочь журналистам

Видео

Кривбасс - Шахтер 3:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Кривбасс - Шахтер 3:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на 15-м месте, Норвегия увеличила отрыв
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Циципас потерял позиции в ТОП-10, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Европа01:16
Кухаревич отличился дебютным голом за Суонси U-21
Европа00:52
В семье Кейна пополнение: Жена футболиста родила мальчика
Европа00:30
Атлетико согласен продать своего полузащитника в Саудовскую Аравию за космическую сумму
Европа00:11
Арсенал с Зинченко добыл тяжелую победу над Кристал Пэлас
Вчера, 23:47
Европа23:47
Милан стартовал в новом сезоне Серии А с победы над Болоньей
Европа23:28
Хави назвал игрока Барселоны, который обладает ДНК клуба
НБА23:16
Нью-Йорк подал иск на Торонто и бывшего сотрудника за передачу конфиденциальной информации
Европа22:55
Мудрик в соцсетях оставил фанатам Челси мотивационное послание
Другие22:51
Женский чемпионат Европы по волейболу: Украина добыла вторую победу, обыграв Бельгию
Формула 122:46
Хорнер подтвердил, что Перес будет выступать за Ред Булл в 2024 году
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK