Атлетико согласен продать своего полузащитника в Саудовскую Аравию за космическую сумму

Атлетико определился с судьбой хавбека Родриго Де Пауля. Об этом сообщает издание Marca.

"Матрасники" готовы продать аргентинского футболиста в Аль-Ахли. За трансфер своего игрока мадридцы хотят выручить не менее 80-90 млн евро.

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Сам Де Пауль не хочет этим летом покидать Атлетико. 29-летний полузащитник пока намерен остаться в европейском футболе.

В свою очередь коллектив из Саудовской Аравии предложил за Родриго около 32 млн евро и считает, что игрок стоит не более 50 млн.

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