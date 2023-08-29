Райо Вальекано - Атлетико 0:7: обзор матча и результат игры 28.08.2023

Подопечные Диего Симеоне с удовольствием покуражились над соперником, который ничего не смог им противопоставить.

В понедельник, 28 августа, программу третьего тура испанской Ла Лиги закрывали Райо Вальекано и Атлетико.

Как говорится, ничто не предвещало беды. За последние десять личных встреч команды ни разу не забивали на двоих больше трех голов. Но в этот вечер произошла какая-то аномалия.

"Матрасники" вышли вперед уже на второй минуте - отметился лучший игрок команды Антуан Гризманн.

That first goal feeling! pic.twitter.com/nn2F5oDNkd — Atlético de Madrid (@atletienglish) August 28, 2023

Вскоре преимущество гостей удвоилось за счет гола Мемфиса Депая. К сожалению, в середине первого тайма нидерландец получил травму и не смог продолжит матч, вместо него на поле появился Альваро Мората.

Еще до перерыва счет стал разгромным благодаря Науэлю Молине. Но и после отдыха команда Диего Симеоне не остановилась (хотя следующего гола пришлось ждать почти полчаса).

Показательно, что даже при такой игре и таком преимуществе на поле не появился Жоау Феликс (надо біло следить за тем, что ты говоришь).

За оставшиеся 17 минут матча Атлетико забил еще четырежды: дублем отметился Мората, еще по голу на свой счет записали Анхель Корреа и Маркос Льоренте.

Особенно стоит выделить Родриго Де Пауля и, внезапно, Сауля, которые оформили дубли из ассистов - и именно они получили наивысшие оценки за эту игру.

Atleti today 💥 pic.twitter.com/Mh8Lx7zIDA — Atlético de Madrid (@atletienglish) August 28, 2023

В итоге Атлетико завоевал сокрушительную победу со счетом 7:0, которая подняла его на второе место таблицы чемпионата Испании. Райо Вальекано в свою очередь идет восьмым.

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Статистика матча Райо Вальекано - Атлетико третьего тура Ла Лиги

Райо Вальекано - Атлетико 0:7

Голы: Гризманн, 2, Депай, 16, Молина, 36, Мората, 73, 84, Корреа, 79, Льоренте, 86.

Ожидаемые голы (xG): 0.23 - 2.09

Владение мячом: 56% - 44%

Удары: 12 - 17

Удары в створ: 3 - 10

Фолы: 19 - 17

Райо Вальекано: Димитриевски - Балью, Эрнандес, Лежен, Эспино (Чаввария, 82) - Лопес (Сисс, 46), Валентин, Паласон (де Фрутос, 67), Трехо (Нтека, 46), Гарсия - де Томас (Камельо, 60).

Атлетико: Облак - Молина, Савич, Витсель, Эрмосо, Карраско (Лино, 68) - Де Пауль (Льоренте, 68), Барриос (Сеюнджю, 76), Сауль - Гризманн (Корреа, 76), Депай (Мората, 35).

Предупреждения: Паласон, Лежен, Эспино, Балью - Барриос, Гризманн, Эрмосо.

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