Оболонь - Кривбасс 0:0: обзор матча и результат игры 28.08.2023

Ни одна из команд так и не сумела вырвать победу.

В понедельник, 28 августа, в рамках матча пятого тура Украинской Премьер-лиги на одном поле сошлись Оболонь и Кривбасс.

Главный тренер гостей Юрий Вернидуб не смог рассчитывать в этот раз на Дмитрия Хомченовского, который был удален в поединке прошлого тура против Шахтера.

Этим (и не только) пытались воспользоваться подопечные Валерия Иващенко, которые на правах хозяев поля были более активными.

Они же создавали хоть какие-то моменты, в отличие от своих соперников. Под конец встречи криворожцы завладели инициативой, но это ни к чему не привело.

Ни одна из команд не сумела создать действительно опасный момент, который мог бы привести к взятию ворот. Вместо этого скамейки команд во всю спорили друг с другом по поводу и без.

В итоге команды сыграли вничью 0:0. Оболонь идет на 12-м месте, имея в активе 5 баллов. Кривбасс в свою очередь поднялся на пятую строчку, заработав уже 8 очков.

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Статистика матча Оболонь - Кривбасс пятого тура УПЛ

Оболонь - Кривбасс 0:0

Владение мячом: 49% - 51%

Удары: 10 - 6

Удары в створ: 5 - 2

Фолы: 15 - 17

Атаки: 88 - 91

Оболонь: Федоривский - Приймак, Карась, Вовкун - Мединский, Черненко, Мороз, Слободян (Груша, 46), Прокопенко - Краснопир (Осман, 69), Тарануха (Нагиев, 80).

Кривбасс: Клищук - Понедельник, Стецков, Бескоровайный, Дибанго - Илич (По, 65), Бизимана, Задерака (Кузык, 73), Вакулко (Приходько, 65), Лунев (Семотюк, 86) - Устименко (Кожушко, 46).

Предупреждения: Слободян - Лунев.

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