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"Нужно быть осторожными": Тренер Бешикташа высказался об ответном матче с Динамо

Турецкий клуб примет киевлян на своем поле 31 августа.
Сегодня, 19:57
Шенол Гюнеш / Getty Images
Шенол Гюнеш / Getty Images

Главный тренер Бешикташа Шенол Гюнеш поделился мыслями по поводу ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги конференций с Динамо.

Наставник турецкой команды ожидает от своих подопечных максимальной концентрации в будущем поединке.

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"Безусловно, победа в первом матче является преимуществом. Однако нам будет противостоять очень опытный тренер, а Динамо - клуб с большим европейским опытом. Нужно быть осторожными. В ответном матче нам нужно сыграть так же серьезно и дисциплинированно.

Впереди 90 минут поединка. Для нас очень важно, чтобы мы оставались полностью сосредоточенными. Нельзя допустить малейшей расслабленности", - приводит слова Гюнеша Yeni Şafak.

Напомним, что ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций Бешикташ - Динамо состоится в четверг, 31 августа, на стадионе Водафон Парк в Стамбуле и начнется в 21:00 по киевскому времени. Первая встреча завершилась победой турецкого клуба со счетом 3:2. 

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Бешикташ - Динамо.

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