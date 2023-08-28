Динамо готовится к ответному матчу с Бешикташем без Ярмоленко, Кабаева и Андриевского

Все трое также пропустили первый поединок с турецкой командой из-за повреждений.

Динамо готовится к матчу с Бешикташем / ФК Динамо Киев

В четверг, 31 августа, Динамо проведет на выезде ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против Бешикташа.

Сейчас киевская команда продолжает подготовку к будущему противостоянию. "Бело-синие" провели тренировку на домашней арене румынского Волунтари, куда их пригласил спортивный директор клуба, бывший динамовец Флорин Чернат. Во вторник киевляне отправятся в Стамбул.

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Как сообщает официальный сайт Динамо, в общей группе к предстоящему матчу не готовились Андрей Ярмоленко, Владислав Кабаев и Александр Андриевский. Все трое из-за повреждений также пропустили первый поединок с Бешикташем.

Напомним, что ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций Бешикташ - Динамо состоится на стадионе Водафон Парк в Стамбуле и начнется в 21:00 по киевскому времени. Первая встреча завершилась победой турецкой команды со счетом 3:2.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Бешикташ - Динамо.

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