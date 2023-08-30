Форвард Айнтрахта отказался тренироваться ради трансфера в ПСЖ

Рандаль Коло-Муани решил устроить бунт, чтобы его продали в ПСЖ, пишет официальный сайт Айнтрахта.

Ранее, напомним, "орлы" отвергли 80 млн евро от ПСЖ за форварда, так как клуб хочет получить не менее 100 млн.

Из-за этого Рандаль отказался далее тренироваться с командой, он требует, чтобы его продали. Ситуацию прокомментировал спортивный директор Айнтрахта.

"Мы узнали Рандаля с другой стороны. На него сейчас оказывается большое давление, и такая реакция. Мы дали понять ему и его окружения понять последствия такого поступка.

Матч против софийского Левски мы будем проводить без него. Для нас очевидно, что такое поведение никак не влияет на трансферную деятельность. Сейчас важна игра против софийского клуба. Она имеет высший приоритет и большое значение для клуба.

Наша команда обладает высоким качеством и полностью сосредоточена на завтрашнем матче", – сказал Маркус Креше.

По нашему мнению, Коло Муани, как и ряду других футболистов, нужно сменить клуб до окончания трансферного окна. Также напомним, что онлайн-трансляция закрытыя трансферного окна будет доступна на нашем сатйе.

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