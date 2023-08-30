Де Хеа, Магуайр и другие: кому нужно найти новую команду до закрытия трансферного окна

До закрытия трансферного окна осталось всего ничего. Клубы еще имеют немного времени, чтобы укомплектовать состав, который должен будет помочь команде пройти через первую часть сезона.

Но это также шанс для самих игроков, которые в своих клубах потеряли мотивацию, место в составе или же просто не хотят там играть.

Возможно, для этого им нужно принять предложение от коллектива, который, по их мнению, нее соответствует статусу игрока. Там он сможет перезагрузить свою карьеру, вновь найти себя и желание играть, демонстрируя, на что он способен на самом деле.

В связи с этим ISPORT собрал для вас одиннадцать футболистов, которым следует найти новую команду до закрытия трансферного окна 1 сентября.

Давид Де Хеа (свободный агент, бывший клуб: Манчестер Юнайтед)

За 12 лет в Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа успел стать чемпионом АПЛ, лучшим голкипером мира, любимцем фанатов и главной надеждой и опорой клуба. Но после ЧМ-2018 уровень его игры с каждым годом все падал и падал, как и сам игрок в глазах некоторой части болельщиков.

Все дошло до того, что 32-летний испанец, по сути, был выброшен из клуба, который успел стать для него родным. Как оказалось, матч против Манчестер Сити в финале кубка Англии был прощальным.

Источник: Getty Images

Родись Де Хеа лет на десять раньше, он оставался бы топом в своем возрасте. Однако в нынешнее время Давид - представитель старой школы вратарей, его игра устарела и мало кому подходит.

И из-за этого он до сих пор не нашел себе новую команду. А огромные запросы по зарплате не делают поиск нового клуба более легким.

Харри Магуайр (Манчестер Юнайтед)

Да, в этом списке будет достаточно игроков Манчестер Юнайтед, но это и неудивительно - у манкунианцев так разросся состав, что многим в нем просто не находится места.

Харри Магуайр переходил в МЮ летом 2019 года в статусе самого дорогого защитника в истории и одного из лучших в АПЛ. Сразу же, по какой-то причине, он получил от Оле Гуннара Сульшера капитанскую повязку, с которой он официально был до этого лета.

Теперь же один из главных источников футбольных мемов стал ПЯТОЙ опцией на позицию центрбека, проигрывая конкуренцию даже Люку Шоу, левому защитнику.

Источник: Getty Images

Сколько бы раз Эрик тен Хаг не говорил, что он рассчитывает на Магуайра, всем понятно, что это красивые слова на камеру (Роналду и Де Хеа не дадут соврать). У Харри был отличный вариант с Вест Хэмом, где он стал бы лидером обороны, но его жадность поставила крест на этом трансфере.

Если Магуайр хочет играть и поехать на ЧЕ-2024, он должен сменить команду. В ином случае да, он продолжит получать большие деньги, но играть он будет лишь по большим праздникам и то, если повезет.

Марко Верратти (ПСЖ)

Помните было время, когда ПСЖ скупал звезд за огромные деньги, вызывая ненависть у футбольных фанатов? Ах, да, эти времена и не заканчивались.

В 2012 году 19-летний Марко Верратти стал частью первой крупной звездной закупки новых владельцев парижан. Вместе с итальянцем пришли Златан Ибрагимович, Тьяго Силва, Эсекьель Лавесси, Лукас Моура и Дэвид Бекхэм.

Уже тогда всем было понятно, что Верратти - невероятный талант. Многие европейские топ-клубы желали видеть его в своем составе, но повезло именно ПСЖ. При этом не повезло болельщикам, ведь Марко целых 11 лет играл во французской Лиге 1, которую, будем честны, мало кто смотрит.

Источник: Getty Images

Есть ощущение, что Верратти мог стать еще круче, не выбери он парижский проект. Но мы этого уже никогда не узнаем. А теперь все пришло к тому, что он не нужен клубу, с которым в конце 2022 года он заключил новый контракт.

Скорее всего, полузащитник отправится в Саудовскую Аравию или Катар, и очень жаль, ведь ему только 30 лет и он все еще мог бы помочь кому-то в Европе.

Скотт МакТоминей (Манчестер Юнайтед)

По ходу прошлого сезона стало понятно, что Скотт МакТоминей не подходит под стиль игры, который Эрик тен Хаг ставит своей команде.

С появлением в МЮ Каземиро и Кристиана Эриксена шотландец вместе с Фредом потеряли место в основе. Этим летом бразилец ушел в Фенербахче, а фанаты МЮ выдохнули - они больше никогда не увидят на Олд Траффорд "любимую" связку МакФред.

Источник: Getty Images

МакТоминей, как и Магуайр, не будет основным. Хотя в отличие от экс-капитана, у хавбека будет больше игровых минут. Но это не то, чего должен хотеть футболист в 26 лет.

Поэтому ему нужно уходить. Обмен в Баварию на Райана Гравенберха все же маловероятен, как бы об этом не писали. А вот переход в клуб не такой статусный, вроде того же Вест Хэма, был бы отличным вариантом. Там Скотт может стать основным и снова начать прогрессировать.

Жоау Феликс (Атлетико)

Самая забавная и в то же самое время идиотская история этого лета. О чем думал Феликс, когда заявлял о своем желании перейти в Барселону? У него вообще есть агент, с которым он мог бы посоветоваться? Ему же должны были сказать, что это вообще не самое подходящее время для таких слов.

У Барселоны большие проблемы с деньгами, каталонцы не могут позволить себе трансфер португальца. К тому же, Хави Эрнандес не в восторге от перспективы работы с Жоау, желая усилить другие позиции.

Сам форвард перестал прогрессировать, он ленивый, отказывается прессинговать и отрабатывать в обороне. Да, в атаке он активен, многое может предложить, но во всем остальном он посредственен.

Источник: Getty Images

Играть за Атлетико он не хочет, Диего Симеоне тоже не особо желает давать ему игровое время (показательно, что он не выпустил Феликса во время разгрома Райо Вальекано 7:0).

Феликс поставил себя в настолько неудобное положение, что чуть ли не единственным для него выходом может стать Саудовская Аравия: либо скамейка и насмешки с оскорблениями от фанатов "матрасников", либо саудовские деньги.

Мэйсон Гринвуд (Манчестер Юнайтед)

История Мэйсона Гринвуда, на самом деле, очень печальна. Один из главных талантов своего поколения не справился с эмоциями во время ссоры со своей девушкой, что вылилось в насилие, которое в итоге поставило крест на его карьере на Олд Траффорд.

За несколько дней до официального заявления манкунианцев появилась информация, что клуб готовится вернуть его в состав. Но возмущение части фанатов и общественности было настолько велико, что руководство было вынуждено кардинальным образом изменить свои планы и попрощаться с игроком.

Источник: Getty Images

Вообще непонятно, кто в Европе осмелится подобрать Мэйсона. Этот смельчак должен быть готов как к осуждению, так и репутационным потерям, которые выльются в финансовые потери.

В Сети гуляли слухи о том, что его хочет забрать к себе в Рому Жозе Моуриньо, но дальше слухов это никуда не пошло. И даже саудовские клубы не хотят иметь с ним дело.

Возможно, он так и останется без клуба, пока о нем не забудут и он не попробует вернуть себе карьеру.

Рандаль Коло Муани (Айнтрахт Франкфурт)

За один год Рандаль Коло Муани прошел путь от никому неизвестного футболиста до участника финала ЧМ-2022 и одного из самых интересных молодых форвардов.

Айнтрахт заполучил его прошлым летом абсолютно бесплатно, а всего год спустя клуб требует за него примерно 100 миллионов евро. Неплохой получился бы бизнес, если бы нашелся хоть один клуб, который готов за него выложить такую сумму.

Проблема заключается в том, что 24-летний француз провел только один качественный сезон на относительно высоком уровне. А потому никто не знает, что он покажет в этом году. В то же самое время никто не может сказать, как успешно будет играть сам Айнтрахт, который только что сменил тренера.

И это проблема не только для игрока, но и для франкфуртского коллектива. Если Рандаль в этом сезоне провалится, просить за него 100 миллионов будет как минимум глупо.

Источник: Getty Images

Иногда нужно просто принять то, что дают, иначе ты рискуешь остаться ни с чем (привет Клаудио Лотито, который не продавал Сергея Милинковича-Савича за 100 миллионов и в итоге был вынужден согласиться на 40 миллионов в этом году).

Конечно, никто не говорит, что в этом году Коло Муани обязательно сыграет куда ниже прошлогоднего уровня. Вовсе нет. Он может спрогрессировать еще больше, что создаст ситуацию, когда команда не будет соответствовать уровню игрока. И тут уже могут возникнуть конфликты.

Все это в сумме дает риск, который может сильно ударить как по Айнтрахту и его надеждам заработать, так и по самому Коло Муани. Но его можно избежать, согласившись на предложение условного ПСЖ, который не скрывает своего желания приобрести футболиста.

Донни ван де Бек (Манчестер Юнайтед)

Когда Донни ван де Бек переходил из Аякса в Манчестер Юнайтед, этот трансфер выглядел очень логичным: молодой и талантливый хавбек попал в команду, в котором он может продолжить развиваться.

Однако, по факту, эта сделка стала провальной для обеих сторон: ван де Бек мало играл (даже аренда в Эвертон не помогла), после чего получил тяжелую травму, а МЮ потратил 40 миллионов евро впустую.

Источник: Getty Images

Казалось, что при Эрике тен Хаге полузащитник реанимирует свою карьеру, но нет, даже при условно родном для него тренере ситуация никак не изменилась.

Единственным верным решением для обеих сторон, очевидно, является расставание на постоянной основе. Поэтому неудивительно, что именно исходящий трансфер ван де Бека сейчас считается самым реальным.

Николя Пепе (Арсенал)

Кто-то еще помнит, что Арсенал отдал за этого кадра 80 миллионов? А мы вот помним - какую же отличную для себя сделку провернул Лилль.

Чем запомнился Пепе за эти четыре года? Что ж, он стал первым игроком, который сумел обыграть Вирджила ван Дейка после его перехода в Ливерпуль. Плюс аренда в Ниццу, где у вингера тоже мало получалось.На этом все. Больше и нечего вспомнить.

Источник: Getty Images

Сезон-2020/21 стал для него самым успешным в Лондоне: 16 голов и 5 ассистов в 47 матчах. Всего же в составе "канониров" он записал на свой счет 27 голов и 21 ассист в 112 матчах. Казалось бы, не так уж и плохо, но это явно не то, чего ожидаешь за 80 миллионов.

Микель Артета по-прежнему не рассчитывает на игрока, которому уже 28 лет и у которого нет будущего на Эмирейтс. Если бы к нему был интерес из Саудовской Аравии, он бы уже давно был там. А так лишь очередное возвращение во Францию можно считать оптимальным вариантом.

Софьян Амрабат (Фиорентина)

Полузащитник Фиорентины стал одним из открытий минувшего чемпионата мира в Катаре, где он в составе сборной Марокко дошел до полуфинала.

Все это лето ему приписывают интерес со стороны многих топовых клубов, а его трансфер в Манчестер Юнайтед считают чуть ли не вопросом времени. Но идут дни, недели и месяцы, а хавбек все так же остается во Флоренции, хотя "фиалки" уже даже согласились снизить цену за игрока. Почему?

На самом деле, все очень даже просто. Пока фанаты кричат: "купите Амрабата, он топ", в клубах понимают, что не такой уж он и топ. Марокканец - довольно-таки ограниченный игрок. И одно краткосрочное успешное выступление не должно одурманивать скаутов и руководства клубов - он не так хорош, как кажется.

Источник: Getty Images

Сообщают, что вся шумиха насчет его трансфера в МЮ это не что иное, как работа его агентов и окружения. Да, для его перехода Юнайтед должен сначала кого-то продать. Но даже в таком случае клубы активно вели бы переговоры, чего не происходит.

Но почему он попал в этот список? Софьян тренируется отдельно, а Виченцо Итальяно не берет его на матчи, потому что мыслями игрок уже в Англии, хотя до самого переезда еще очень далеко. Игрок ясно дал понять, что хочет уйти. И теперь у Фиорентины есть несколько дней, чтобы успеть заработать на бунтаре.

Каллум Хадсон-Одои (Челси)

Примечательно, что Каллум Хадсон-Одои - второй самый молодой представитель нашего списка после Мэйсона Гринвуда.

Вингеру всего 22 года, у него еще вся карьера впереди. Но то, насколько успешной она станет, зависит от того, какие решения он будет принимать. Банально? Да, но зачастую эта "банальщина" становится для футболистов главной проблемой.

Источник: Getty Images

Челси он не нужен: Хадсон-Одои ни разу не попал в заявку на матч не только в АПЛ, но и даже во время предсезонки. Клуб продолжает покупать игроков линии атаки. И даже аренда в Байер ничего не поменяла - там англичанин не отличился чем-то выдающимся (гол и ассист за 21 матч).

Каллуму надо принять тот факт, что Челси и клубы той же величины - не его уровень. По крайней мере, пока что. Ему необходимо сменить обстановку, если он хочет вырасти в классного игрока, ведь провести год вне игры в его возрасте - преступление.

Алексей Погорелов, ISPORT.ua