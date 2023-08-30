Барселона ищет способы подписать одного из лидеров Атлетико

Нападающий Атлетико Жоау Феликс может в ближайшие дни перейти в Барселону. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Каталонцы будет стараться подписать футболиста сборной Португалии до закрытия трансферного окна. Руководство клуба ищет способ оформить переход, чтобы не нарушить правила финансового фэйр-плей.

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Сам 23-летний игрок хочет выступать только за Барселону. Феликсу уже публично заявил об этом в интервью, а также уведомил боссов Атлетико.

Если переход все же не состоится, футболисту придется рассмотреть вариант с уходом в клуб из Саудовской Аравии.

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