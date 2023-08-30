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Левандовски: В Барселоне у меня нет поддержки в нападении

Поляк пожаловался на стиль игры команды.
Сегодня, 19:25
Роберт Левандовски
Роберт Левандовски

Нападающий каталонской Барселоны Роберт Левандовски высказался о старте текущего сезона в Ла Лиге.

По словам поляка, "сине-гранатовые" играли в недостаточно атакуюищий футбол.

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"Мы - Барселона. От нас ожидают не только побед, но и хорошего атакующего футбола. В последнее время это было не так, как должно быть, поэтому имели трудности с созданием моментов в матчах. Когда видим, что Ферран выходит на поле или Ансу - два игрока, которые идут вперед - мы создаем больше моментов. Иногда мы играем с недостаточным количеством атакующих игроков, у меня нет поддержки в нападении. Поэтому ищу лучшее решение для команды.

Думаю, с моим опытом, когда знаю свое тело, ищу лучшее решение не только для себя, но и для команды. Понимаю, что иногда, если сам нахожусь между двумя центральными защитниками - им легче со мной справиться. Во многих матчах у меня не так много моментов забить. В последних двух играх у меня было мало шансов, не получал много мячей, поэтому иногда мне приходилось создавать свои моменты.

Должен поддерживать свой уровень, возвращаться на правильный путь. Он будет улучшаться с каждой игрой. Каждый сезон отличается, а этот - очень длинный. У нас много матчей. Думаю, важно не как начинаешь, а как завершаешь", - заявил Роберт в своем последнем интервью

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