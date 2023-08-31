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Юный талант Барселоны может перебраться в клуб бывшего тренера Шахтера

"Чайки" хотят перехватить игрока у "шпор".
Сегодня, 00:51
Ансу Фати / Getty Images
Ансу Фати / Getty Images

Вингер Барселоны Ансу Фати попал в сферу интересов Брайтона. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

"Чайки" готовы арендовать игрока на год с правом выкупа. Каталонцев устраивает данный расклад и теперь они ждут официальное предложение по своему футболисту.

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Сам 20-летний испанец также готов сменить команду этим летом. Убедить игрока перебраться в Брайтон сумел главный тренер Роберто Де Дзерби.

В текущем сезоне на счету Фати три матча в рамках Ла Лиги, в которых он не отличился результативными действиями.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Брайтон ансу фати

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