Юный талант Барселоны может перебраться в клуб бывшего тренера Шахтера
"Чайки" хотят перехватить игрока у "шпор".
Вингер Барселоны Ансу Фати попал в сферу интересов Брайтона. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
"Чайки" готовы арендовать игрока на год с правом выкупа. Каталонцев устраивает данный расклад и теперь они ждут официальное предложение по своему футболисту.
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Сам 20-летний испанец также готов сменить команду этим летом. Убедить игрока перебраться в Брайтон сумел главный тренер Роберто Де Дзерби.
В текущем сезоне на счету Фати три матча в рамках Ла Лиги, в которых он не отличился результативными действиями.
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