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Фати сказал Хави, в каком клубе он хочет продолжить карьеру

Испанец настроен на переезд в Англию.
Сегодня, 17:50
Ансу Фати / Getty Images
Ансу Фати / Getty Images

Вингер Барселоны Ансу Фати определился со своим будущим. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Игрок сборной Испании позвонил главному тренеру клуба Хави и сообщил, что намерен перейти до конца трансферного окна в Брайтон.

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Наставник каталонской команды с пониманием отнесся к выбору своего подопечного и пожелал ему успехов в новом клубе. Испанец верит, что для молодого футболиста крайне важно набраться опыта во время аренды.

В текущем сезоне на счету Фати три матча в рамках Ла Лиги, в которых он не отличился результативными действиями.

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