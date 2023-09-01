Манчестер Сити оформил покупку полузащитника Вулверхэмптона
Манчестер Сити объявил о приобретении полузащитника Вулверхэмптона Матеуша Нунеша.
Португальский хавбек подписал с "горожанами" контракт, рассчитанный на пять лет - до июня 2028 года, сообщает официальный сайт действующих чемпионов Англии.
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По информации СМИ, трансфер 25-летнего футболиста обошелся Сити в 55 миллионов евро.
Welcome, Matheus Nunes! 👋 pic.twitter.com/Ba4vExfLAz— Manchester City (@ManCity) September 1, 2023
Отметим, что в минувшем сезоне Нунеш провел в составе Вулверхэмптона во всех турнирах 39 матчей, отличившись одним голом и одной результативной передачей.
Ранее сообщалось, что Челси подписал полузащитника Манчестер Сити Коула Палмера.
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