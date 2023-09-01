Челси объявил о подписании молодого таланта из Манчестер Сити

Лондонский Челси на своем официальном сайте объявил о подписании полузащитника Манчестер Сити Коула Палмера.

Как информирует пресс-служба "синих", 21-летний игрок заключил контракт на семь лет с возможностью продления соглашения еще на один сезон.

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Финансовые детали сделки не разглашаются, но, как сообщалось ранее, сумма трансфера составила 40 миллионов фунтов стерлингов (46,7 миллиона евро) плюс 5 миллионов фунтов (5,8 миллиона евро) в виде бонусов.

We had one last away kit post for you…



Welcome to Chelsea, Cole! 🔵 pic.twitter.com/wMBRhv0X4s — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 1, 2023

Палмер является воспитанником Манчестер Сити. В прошлом сезоне он принял участие в составе "горожан" в 25 матчах во всех турнирах, отличившись одним забитым мячом и одной результативной передачей. Также полузащитник уже записал на свой счет два гола в трех поединках в текущей кампании.

Этим летом Палмер стал чемпионом Европы в составе молодежной сборной Англии. На Евро-2023 игрок провел пять матчей и забил один гол.

Ранее сообщалось, что вингер Челси Михаил Мудрик возобновил тренировки после повреждения.

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