Мудрик возобновил тренировки после повреждения

Украинский вингер готовится к ближайшему матчу Челси в общей группе.

Вингер Челси Михаил Мудрик восстановился после травмы и сможет принять участие в ближайшем матче лондонского клуба.

Накануне 22-летний футболист приступил к тренировкам в общей группе.

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Об этом сам игрок сообщил в своем Instagram.

"Счастлив вернуться", - написал Мудрик.

Напомним, что на прошлой неделе Мудрик получил повреждение на тренировке, из-за чего был вынужден пропустить матч третьего тура английской Премьер-лиги против Лутона (3:0) и поединок Кубка английской лиги с Уимблдоном (2:1).

В нынешнем сезоне украинец принял участие в двух стартовых поединках чемпионата Англии с Ливерпулем (1:1) и Вест Хэмом (1:3) и результативными действиями не отметился.

Следующий матч Челси запланирован на субботу, 2 сентября, против Ноттингем Форест в рамках четвертого тура АПЛ.

Ранее сообщалось, что Мудрик стал почетным гражданином, в котором он родился.

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