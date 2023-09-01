iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мудрик возобновил тренировки после повреждения

Украинский вингер готовится к ближайшему матчу Челси в общей группе.
Сегодня, 10:45
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Вингер Челси Михаил Мудрик восстановился после травмы и сможет принять участие в ближайшем матче лондонского клуба.

Накануне 22-летний футболист приступил к тренировкам в общей группе.

Читай также: Легенда Челси - о Мудрике: Не понимаю, почему он всегда на скамейке и не получает шанс

Об этом сам игрок сообщил в своем Instagram.

"Счастлив вернуться", - написал Мудрик.

Напомним, что на прошлой неделе Мудрик получил повреждение на тренировке, из-за чего был вынужден пропустить матч третьего тура английской Премьер-лиги против Лутона (3:0) и поединок Кубка английской лиги с Уимблдоном (2:1).

В нынешнем сезоне украинец принял участие в двух стартовых поединках чемпионата Англии с Ливерпулем (1:1) и Вест Хэмом (1:3) и результативными действиями не отметился.

Следующий матч Челси запланирован на субботу, 2 сентября, против Ноттингем Форест в рамках четвертого тура АПЛ.

Ранее сообщалось, что Мудрик стал почетным гражданином, в котором он родился.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик

Статьи по теме

Челси объявил о подписании молодого таланта из Манчестер Сити Челси объявил о подписании молодого таланта из Манчестер Сити
Легенда Челси - о Мудрике: Не понимаю, почему он всегда на скамейке и не получает шанс Легенда Челси - о Мудрике: Не понимаю, почему он всегда на скамейке и не получает шанс
Полиция поймала грабителя, который "обчистил" дом футболиста сборной Англии Полиция поймала грабителя, который "обчистил" дом футболиста сборной Англии
Официально: Яремчук - игрок Валенсии Официально: Яремчук - игрок Валенсии
Помочь журналистам

Видео

Заря - Славия 2:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы
Заря - Славия 2:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала очки и приблизилась к Израилю
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа13:52
Официально: Яремчук - игрок Валенсии
Европа13:37
Барселона согласовала трансферы двух португальцев
Европа12:55
Бавария и Фулхэм согласовали трансфер португальского хавбека
Европа12:53
Манчестер Сити оформил покупку полузащитника Вулверхэмптона
Европа12:36
Легенда Ювентуса подписал контракт с немецким клубом
Лига конференций12:34
Жеребьевка групового этапа Лиги конференций: онлайн-трансляция
Европа12:12
Челси объявил о подписании молодого таланта из Манчестер Сити
11:57
Экстра-лига по футзалу: 2 тур. ХИТ сыграет с Рятувальником, Кардинал примет Харьков
Другие страны11:53
Американский блогер пришел на матч Месси с табличкой "Роналду лучше"
Бокс11:34
Промоутер Дюбуа признался, что остался недоволен выступлением подопечного в бою с Усиком
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK