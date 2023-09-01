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Легенда Челси - о Мудрике: Не понимаю, почему он всегда на скамейке и не получает шанс

За украинца вступился экс-футболист лондонской команды.
Сегодня, 00:50
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Бывший защитник Челси Вильям Галлас высказался о положении вингера Михаила Мудрика в клубе.

"В прошлом сезоне я говорил о том, что Мудрик пожалеет о переходе в Челси, потому что считал, что проявить себя он сможет в Арсенале. Я не знаю, был ли это его выбор, выбор его агента или выбор Шахтера.

В начале сезона он смотрелся хорошо, и я думал, что он проведет отличный год, но я не знаю, что произошло, почему он все время на скамейке, почему не получает шанс".

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"Мне жаль игроков, оказывающихся в такой ситуации. Агент Мудрика принял неправильное решение, приведя его в Челси. Большинство перешедших в Челси футболистов были готовы играть и очень хорошо адаптировались. Это говорит о том, что люди, которые занимались трансферами, знали, что делают. Сейчас ситуация немного иная", – заявил Галлас в интервью Football.London.

В текущем сезоне на счету 22-летнего украинца всего два неполных матча в рамках АПЛ, в которых он не отличился результативными действиями.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик Вильям Галлас

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