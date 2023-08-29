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Мудрик, sdy и CEO Monte вошли в список Forbes 30 до 30

Люди из мира спорта и киберспорта попали в список людей "впечатливших мир и страну".
Сегодня, 08:58
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Издание Forbes Ukraine представило свой список 30 до 30: творцы будущего.

Топ получил такую характеристику: "невероятные молодые украинцы до 30 лет, которые впечатлили мир и страну".

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Среди спортивных и киберспортивных деятелей в рейтинг попали вингер Челси Михаил Мудрик, член киберспортивных команды Monte Виктор "sdy" Оруджев и ее CEO Дмитрий Вовк.

Отметим, что в список жюри вошла первая ракетка Украины Элина Свитолина. Помимо нее список определяли глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и другие и другие не менее известные украинцы.

Полный список доступен по ссылке

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Михаил Мудрик Monte

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