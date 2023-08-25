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Мудрик стал почетным гражданином города, в котором он родился

Данное решение было принято на сессии местного городского совета.
Сегодня, 14:40
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Вингер лондонского Челси Михаил Мудрик удостоился уважаемого звания на своей малой Родине.

Как сообщает пресс-служба городского совета Краснограда, футболист стал почетным гражданином города в Харьковской области.

"На сессии городского совета единогласно поддержано решение о присвоении этого звания с вручением диплома и памятного знака МУДРИКУ Михаилу Петровичу, украинскому футболисту, игроку лондонского Челси и сборной Украины, бронзовому призеру молодежного чемпионата Европы 2023 года в составе сборной Украины", - отмечается в пресс-релизе.

Стоит сказать, что накануне Мудрик получил травму, однако, позже выяснилось, что повреждение не серьезное.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Михаил Мудрик

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