Почеттино рассказал о деталях повреждения Мудрика

Украинец получил небольшую травму и вскоре с ним будет все в порядке.

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино провел пресс-конференцию в преддверии матча с Лутоном.

Аргентинский специалист рассказал о деталях травмы Михаила Мудрика, которую он получил в ходе этой недели. По словам Почеттино, украинцу потребуется около пары дней на восстановление.

"Он не будет играть завтра. Это разочаровывает; мы возлагаем на него большие надежды, хотим помочь ему выступать так, как мы считаем возможным. Это не очень большая проблема, может быть, неделя или несколько дней, чтобы он мог участвовать в работе команды", - сказал Маурисио.

Также наставник "синих" высказался о возможных трансферах в атаку на фоне травм игроков.

"Не повезло, потому что сейчас нам нужна помощь в этой области, но она будет, когда все игроки будут в форме. Мы ищем подходящий профиль. Это самое главное, и мы стараемся", - заявил аргентинец.

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