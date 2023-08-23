Мудрик пропустил тренировку Челси

Украинец не сыграет в следующем матче?

Вингер Челси Михаил Мудрик пропустил сегодняшнюю тренировку команды.

Украинский футболисты не явился на занятия по неизвестным причинам. В следующем туре лондонцы сыграют с Лутоном, 25 августа.

❌ Mykhailo Mudryk



Chelsea squad in training this morning ahead of facing Luton Town on Friday 🔵 pic.twitter.com/QlxawwSO92 — Football Daily (@footballdaily) August 23, 2023

В новом сезоне на счету игрока два матча в рамках АПЛ, в которых он не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Мудрик посетил церковь и оставил послание фанатам.

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