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Мудрик пропустил тренировку Челси

Украинец не сыграет в следующем матче?
Сегодня, 15:51
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Вингер Челси Михаил Мудрик пропустил сегодняшнюю тренировку команды.

Украинский футболисты не явился на занятия по неизвестным причинам. В следующем туре лондонцы сыграют с Лутоном, 25 августа.

В новом сезоне на счету игрока два матча в рамках АПЛ, в которых он не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Мудрик посетил церковь и оставил послание фанатам.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик

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