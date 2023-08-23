В поисках сил у Бога: Мудрик посетил церковь и оставил послание фанатам

Нападающий сборной Украины и Челси Михаил Мудрик пока не может проявить себя в полной мере в составе лондонского клуба.

Футболист на старте сезона принял участие в двух играх, но результативными действиями не отличился.

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Мудрик в паузе между матчами английской Премьер-лиги решил посетить церковь.

"Иногда достаточно просто поблагодарить", - написал Мудрик для фанатов.

Ранее сообщалось, что фанаты Арсенала пообщались с Мудриком.

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