В поисках сил у Бога: Мудрик посетил церковь и оставил послание фанатам
Украинский футболист идет по своему пути.
Нападающий сборной Украины и Челси Михаил Мудрик пока не может проявить себя в полной мере в составе лондонского клуба.
Футболист на старте сезона принял участие в двух играх, но результативными действиями не отличился.
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Мудрик в паузе между матчами английской Премьер-лиги решил посетить церковь.
"Иногда достаточно просто поблагодарить", - написал Мудрик для фанатов.
Ранее сообщалось, что фанаты Арсенала пообщались с Мудриком.
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