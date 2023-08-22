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"Твое время еще придет": фанаты Арсенала пообщались с Мудриком

Похоже, его любят в любой части Лондона.
Сегодня, 23:19
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Михаил Мудрик впервые встретился с фанатами лондонского Арсенала.

Двое молодых людей случайно встретили футболиста на перекрестке в Лондоне и немного пообщались с игроком.

"Арсенал, бро! Мудрик, Арсенал! Команда твоей мечты, бро! Ладно, если бы ты играл за нас, то выиграл бы Премьер-лигу!

Как дела? Вы проиграли Вест Хэму.

Твое время придет, брат, это обязательно произойдет! Лучший игрок! Лучший игрок в мире, бро! Я тебе говорю", - засыпали Михаила комплиментами.

Забавно, что украинец ничего не ответил ребятам, а лишь смотрел на них и улыбался.

Ранее также стало известно, где может продолжить карьеру Мэйсон Гринвуд.

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