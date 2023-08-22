"Твое время еще придет": фанаты Арсенала пообщались с Мудриком
Похоже, его любят в любой части Лондона.
Михаил Мудрик впервые встретился с фанатами лондонского Арсенала.
Двое молодых людей случайно встретили футболиста на перекрестке в Лондоне и немного пообщались с игроком.
"Арсенал, бро! Мудрик, Арсенал! Команда твоей мечты, бро! Ладно, если бы ты играл за нас, то выиграл бы Премьер-лигу!
Как дела? Вы проиграли Вест Хэму.
Твое время придет, брат, это обязательно произойдет! Лучший игрок! Лучший игрок в мире, бро! Я тебе говорю", - засыпали Михаила комплиментами.
Забавно, что украинец ничего не ответил ребятам, а лишь смотрел на них и улыбался.
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