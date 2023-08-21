Мудрик в соцсетях оставил фанатам Челси мотивационное послание
Украинец подбодрил местных болельщиков.
Вингер Челси Михаил Мудрик в соцсетях оставил послание для фанатов лондонского клуба.
"Ребята, я просто хочу сказать, что ценю вашу поддержку. Мы все с вами в одной лодке, вместе проигрываем и вместе выигрываем".
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"Мой успех будет и вашим успехом", – написал Мудрик в инстаграме.
Напомним, в рамках второго тура АПЛ Челси уступил на выезде Вест Хэму (1:3).
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