iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мудрик в соцсетях оставил фанатам Челси мотивационное послание

Украинец подбодрил местных болельщиков.
Вчера, 22:55
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Вингер Челси Михаил Мудрик в соцсетях оставил послание для фанатов лондонского клуба.

"Ребята, я просто хочу сказать, что ценю вашу поддержку. Мы все с вами в одной лодке, вместе проигрываем и вместе выигрываем".

Читай также: "Высокое мастерство и талант": Почеттино оценил уровень игры Мудрика

"Мой успех будет и вашим успехом", – написал Мудрик в инстаграме.

Напомним, в рамках второго тура АПЛ Челси уступил на выезде Вест Хэму (1:3).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик

Статьи по теме

Многомиллионный новичок Челси вдохновился речью президента UFC после своего трансфера Многомиллионный новичок Челси вдохновился речью президента UFC после своего трансфера
Почеттино - о поражении Вест Хэму: Мы разочарованы, но это лишь начало Почеттино - о поражении Вест Хэму: Мы разочарованы, но это лишь начало
Мудрик не сумел помочь Челси избежать поражения от Вест Хэма, игравшего в меньшинстве Мудрик не сумел помочь Челси избежать поражения от Вест Хэма, игравшего в меньшинстве
Арсенал с Зинченко добыл тяжелую победу над Кристал Пэлас Арсенал с Зинченко добыл тяжелую победу над Кристал Пэлас
Помочь журналистам

Видео

Кривбасс - Шахтер 3:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Кривбасс - Шахтер 3:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на 15-м месте, Норвегия увеличила отрыв
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Циципас потерял позиции в ТОП-10, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Европа00:11
Арсенал с Зинченко добыл тяжелую победу над Кристал Пэлас
Вчера, 23:47
Европа23:47
Милан стартовал в новом сезоне Серии А с победы над Болоньей
Европа23:28
Хави назвал игрока Барселоны, который обладает ДНК клуба
НБА23:16
Нью-Йорк подал иск на Торонто и бывшего сотрудника за передачу конфиденциальной информации
Европа22:55
Мудрик в соцсетях оставил фанатам Челси мотивационное послание
Другие22:51
Женский чемпионат Европы по волейболу: Украина добыла вторую победу, обыграв Бельгию
Формула 122:46
Хорнер подтвердил, что Перес будет выступать за Ред Булл в 2024 году
Европа22:20
Манчестер Юнайтед хочет до конца трансферного окна усилить две позиции
НБА22:15
Лонзо Болл чувствует, что сможет вернуться в баскетбол, несмотря на три операции на колене
Европа21:52
Защитник Манчестер Сити выбыл на несколько недель из-за травмы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK