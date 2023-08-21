"Высокое мастерство и талант": Почеттино оценил уровень игры Мудрика

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино высказался о состоянии вингера Михаила Мудрика.

По словам специалиста, украинцу нужно время, чтобы адаптироваться в команде.

Читай также: Французский клуб перехватил трансферную цель Челси Мудрика

"Против Вест Хэма он сыграл 45 минут. Это молодой игрок, которому мы должны доверять, с которым нужно выстраивать отношения и тренерскому штабу, и команде.

У него потрясающее мастерство и талант. Нужно лишь время, чтобы он лучше адаптировался к команде и нашел способ играть так, как мы ждем", - приводит слова тренера Football London.

Отметим, украинский футболист провел 19 матчей за лондонцев, но до сих пор не забил.

Напомним, Мудрик не сумел помочь Челси избежать поражения от Вест Хэма, игравшего в меньшинстве.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!