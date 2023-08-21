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"Высокое мастерство и талант": Почеттино оценил уровень игры Мудрика

Наставник лондонцев верит в успех украинского игрока.
Сегодня, 11:00
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино высказался о состоянии вингера Михаила Мудрика.

По словам специалиста, украинцу нужно время, чтобы адаптироваться в команде.

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"Против Вест Хэма он сыграл 45 минут. Это молодой игрок, которому мы должны доверять, с которым нужно выстраивать отношения и тренерскому штабу, и команде.

У него потрясающее мастерство и талант. Нужно лишь время, чтобы он лучше адаптировался к команде и нашел способ играть так, как мы ждем", - приводит слова тренера Football London.

Отметим, украинский футболист провел 19 матчей за лондонцев, но до сих пор не забил.

Напомним, Мудрик не сумел помочь Челси избежать поражения от Вест Хэма, игравшего в меньшинстве.

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