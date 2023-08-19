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Французский клуб перехватил трансферную цель Челси Мудрика

Элье Вахи будет выступать за Ланс.
Сегодня, 10:55
Элье Вахи / Getty Images
Элье Вахи / Getty Images

Французский талант Элье Вахи нашел для себя новую команду.

Как сообщает Фабрицио Романо, Ланс приобретет молодого форварда за 35 млн евро. Завтра, 20 августа, ожидается официальное объявление.

Игрок подпишет с "кроваво-золотыми" контракт на пять лет. Финансовые детали остаются неизвестными. 

Отметим. что в услугах Вахи был заинтересован лондонский Челси

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Ланс Элье Вахи

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