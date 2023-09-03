Игрок Фулхэма подвергся насмешкам от фанатов после срыва трансфера в Баварию

Хавбек Фулхэма Жоау Палинья получил немало гневных комментариев в соцсетях после срыва перехода в Баварию.

Болельщики не злорадствуют из-за неудавшегося трансфера, а лишь смеются с поведения футболиста.

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Когда стало известно, что переход не состоится, игрок сменил в инстаграме главное фото, где он был в форме Фулхэма на изображение в форме сборной Португалии.

Фанаты смеются, что Палиньи придется еще не раз так сменить фото под матчи национальной команды, а также данный поступок игрока считают "детским". Теперь болельщики рассчитают, что полузащитник покинет в январе команду.

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