iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Игрок Фулхэма подвергся насмешкам от фанатов после срыва трансфера в Баварию

Палинья отличился детским поступком.
Сегодня, 12:22
Жоау Палинья / Getty Images
Жоау Палинья / Getty Images

Хавбек Фулхэма Жоау Палинья получил немало гневных комментариев в соцсетях после срыва перехода в Баварию.

Болельщики не злорадствуют из-за неудавшегося трансфера, а лишь смеются с поведения футболиста.

Читай также: У Баварии сорвалось два трансфера в дедлайн

Когда стало известно, что переход не состоится, игрок сменил в инстаграме главное фото, где он был в форме Фулхэма на изображение в форме сборной Португалии.

Фанаты смеются, что Палиньи придется еще не раз так сменить фото под матчи национальной команды, а также данный поступок игрока считают "детским". Теперь болельщики рассчитают, что полузащитник покинет в январе команду.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фулхэм Жоау Палинья

Статьи по теме

Бавария и Фулхэм согласовали трансфер португальского хавбека Бавария и Фулхэм согласовали трансфер португальского хавбека
Бавария намерена усилится лидером сборной Португалии Бавария намерена усилится лидером сборной Португалии
Арсенал с Зинченко на последних минутах упустил победу над Фулхэмом Арсенал с Зинченко на последних минутах упустил победу над Фулхэмом
Скандальный форвард Фулхэма за огромную сумму перейдет в Аль-Хиляль Неймара Скандальный форвард Фулхэма за огромную сумму перейдет в Аль-Хиляль Неймара
Помочь журналистам

Видео

Рома - Милан 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии
Рома - Милан 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала очки и приблизилась к Израилю
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Украина15:56
Днепр-1 - ЛНЗ 0:0 Видео лучших моментов матча чемпионата Украины
15:40
Форвард Металлиста 1925: Эта неделя получилась очень напряженной
Европа15:34
Барселона - предпоследняя по трансферным тратам в Ла Лиге
Европа15:15
Защитник Челси ответил на критику фан-аккаунта клуба
Футбол15:13
Центральный матч тура в Ла Лиге перенесли на неопределенный срок
Украина14:54
Ворота на замке: Днепр-1 не сумел обыграть ЛНЗ
Футбол14:49
Венгерский клуб подписал центрбэка, которым интересовалось Динамо
Бокс14:29
Бывший чемпион мира по боксу высказался о потенциальном бое Усик - Фьюри
Европа14:19
Отношения испорчены: Барселона негодует из-за попыток Ман Сити переманить юных талантов клуба
Европа13:56
Беллингем установил необычное достижение
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK