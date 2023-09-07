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Агент Жоржиньо не исключил вариант с возвращением его клиента в Италию

Одноклубник Александра Зинченко может в будущем покинуть Арсенал ради одного из итальянских клубов.
Сегодня, 20:16
Жоржиньо / Getty Images
Жоржиньо / Getty Images

В январе 2023 года Жоржиньо сменил один лондонский клуб на другой, перейдя из Челси в Арсенал за 11,3 миллиона евро.

Но за это время он так и не сумел стать игроком стартового состава. И теперь агент футболиста Жоау Сантуш заговорил о возможном возвращении 31-летнего хавбека в Италию.

"Италия всегда будет в наших сердцах - никогда не говори никогда. Если есть итальянская команда, которой нужен Жоржиньо и его характеристики, мы посмотрим, что произойдет", - цитирует агента ESPN.

"Характеристика Жоржиньо уникальна и необходима всем командам мира. Когда тренеру нужна эта характеристика, он звонит ему".

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Неделей ранее к Жоржиньо проявляли интерес турецкие клубы, однако сам хавбек рассчитывает на возвращение в Серию А, где он выступал за Верону и Наполи.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: жоржиньо Серия А Арсенал Лондон

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