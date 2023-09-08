Спортдир Сандерленда: Русин – динамичный и умный форвард

Спортивный директор Сандерленда Кристиан Спикмен поделился мыслями о Назарии Русине.

Напомним, Русин присоединился к английскому клуб в коцне летнего трансферного окна. У нападающего контракт с "черными котами" на четыре года.

По словам Спикмена, Сандерленд следил за Русиным в течение некоторого времени. По их оценкам, украинец - умный и динамичный форвард, который точно поможет клубу.

"Назарий - игрок, за которым мы следили в течение некоторого времени, и, следя за сложным процессом, который разворачивался в течение лета, мы рады, что заключили соглашение о его передаче в клуб.

Русин - динамичный и умный форвард, который любит использовать пространство. Он постоянно влиял на команду, забивая голы и отдавая результативные передачи. Мы с нетерпением ждем помощи от Назария, когда он адаптируется к жизни в новой среде, и мы рады приветствовать его на Стадионе Света", - сказал Спикмен для Sunderland Echo.

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