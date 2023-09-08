iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Спортдир Сандерленда: Русин – динамичный и умный форвард

В новом клубе ценят украинца.
Сегодня, 18:16
Назарий Русин / uaf.com.ua
Назарий Русин / uaf.com.ua

Спортивный директор Сандерленда Кристиан Спикмен поделился мыслями о Назарии Русине.

Напомним, Русин присоединился к английскому клуб в коцне летнего трансферного окна. У нападающего контракт с "черными котами" на четыре года.

По словам Спикмена, Сандерленд следил за Русиным в течение некоторого времени. По их оценкам, украинец - умный и динамичный форвард, который точно поможет клубу.

"Назарий - игрок, за которым мы следили в течение некоторого времени, и, следя за сложным процессом, который разворачивался в течение лета, мы рады, что заключили соглашение о его передаче в клуб.

Русин - динамичный и умный форвард, который любит использовать пространство. Он постоянно влиял на команду, забивая голы и отдавая результативные передачи. Мы с нетерпением ждем помощи от Назария, когда он адаптируется к жизни в новой среде, и мы рады приветствовать его на Стадионе Света", - сказал Спикмен для Sunderland Echo.

Ранее Александр Зинченко оценил будущий матч против сборной Англии.

 


 

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сандерленд Назарий Русин

Статьи по теме

Русин: Я хотел, чтобы Заря получила за меня хорошие деньги Русин: Я хотел, чтобы Заря получила за меня хорошие деньги
Официально: Назарий Русин - игрок Сандерленда Официально: Назарий Русин - игрок Сандерленда
Monte потерпели обидное поражение от MIBR Monte потерпели обидное поражение от MIBR
Стали известны причины срыва перехода Санчо в Аль-Иттихад Стали известны причины срыва перехода Санчо в Аль-Иттихад
Помочь журналистам

Видео

Франция - Ирландия 2:0 видео голов и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024
Франция - Ирландия 2:0 видео голов и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала очки и приблизилась к Израилю
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Киберспорт20:30
Monte потерпели обидное поражение от MIBR
Европа20:18
Стали известны причины срыва перехода Санчо в Аль-Иттихад
Европа19:54
FA продлила дисквалификацию игроку Ливерпуля
Европа19:44
Катарский клуб объявил об аренде Коутиньо
Евро-202419:27
Сборная Италии потеряла двоих футболистов перед матчем с Украиной
Европа19:19
Балотелли - о звездах в Саудовской Аравии: Как можно говорить, что вы там не ради денег
Формула 118:52
Хаас готовит обновленный болид к домашнему Гран-при
Украина18:48
Германия U-21 - Украина U-21: онлайн-трансляция товарищеского матча
Сборные18:30
Чемпионат мира по баскетболу-2023: Сербия сыграет в финале с Германией
Европа18:16
Спортдир Сандерленда: Русин – динамичный и умный форвард
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK