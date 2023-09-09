Турецкий клуб хочет подписать полузащитника Динамо

Полузащитник Динамо Николай Шапаренко попал в сферу интересов Трабзонспора.

Как сообщает Sporx, турецкий клуб планирует усилить среднюю линию команды и рассматривает вариант с подписанием хавбека сборной Украины.

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При этом утверждается, что "бело-синие" могут согласиться на продажу 24-летнего футболиста, если будет предложена приемлемая для них компенсация за игрока. Сумма возможного трансфера не уточняется.

В нынешнем сезоне Шапаренко провел в составе Динамо во всех турнирах семь матчей, в которых отличился одним голом и одной результативной передачей.

Отметим, ранее Трабзонспору также приписывали интерес к еще одному игроку Динамо - защитнику Денису Попову.

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