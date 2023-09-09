iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Турецкий клуб хочет подписать полузащитника Динамо

Николай Шапаренко может покинуть киевскую команду.
Сегодня, 15:45
Николай Шапаренко / ФК Динамо Киев
Николай Шапаренко / ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Николай Шапаренко попал в сферу интересов Трабзонспора.

Как сообщает Sporx, турецкий клуб планирует усилить среднюю линию команды и рассматривает вариант с подписанием хавбека сборной Украины.

Читай также: Гармаш покинул Динамо и подписал контракт с хорватским клубом

При этом утверждается, что "бело-синие" могут согласиться на продажу 24-летнего футболиста, если будет предложена приемлемая для них компенсация за игрока. Сумма возможного трансфера не уточняется.

В нынешнем сезоне Шапаренко провел в составе Динамо во всех турнирах семь матчей, в которых отличился одним голом и одной результативной передачей.

Отметим, ранее Трабзонспору также приписывали интерес к еще одному игроку Динамо - защитнику Денису Попову.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы Динамо Киев Трабзонспор Николай Шапаренко

Статьи по теме

Экс-хавбек Динамо перешел в клуб Первой лиги Экс-хавбек Динамо перешел в клуб Первой лиги
Яремчук - о переходе в Валенсию: Только время покажет, поступил ли я правильно Яремчук - о переходе в Валенсию: Только время покажет, поступил ли я правильно
Турецкий клуб нацелился на футболиста Динамо Турецкий клуб нацелился на футболиста Динамо
Тренер сборной Норвегии сделал неожиданный прогноз на победителя Золотого мяча Тренер сборной Норвегии сделал неожиданный прогноз на победителя Золотого мяча
Помочь журналистам

Видео

Исторический дубль Неймара: видео голов и лучших моментов матча Бразилия - Боливия
Исторический дубль Неймара: видео голов и лучших моментов матча Бразилия - Боливия

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа18:22
Тренер сборной Норвегии сделал неожиданный прогноз на победителя Золотого мяча
Евро-202418:04
Конопля и Яремчук в старте: Ребров определился с составом на матч против Англии
Европа17:51
Барселона готова следующим летом оформить трансфер одного из лидеров Наполи
Сборные17:49
Игрок сборной Латвии побил рекорд чемпионата мира по ассистам
Футбол17:32
На матче Украина - Англия ожидается аншлаг
Сборные17:30
Словения, Литва, Латвия и Италия определили свои места по итогам чемпионата мира-2023
ММА17:20
Гэтжи высказался о возможном бое с Масвидалем за пояс BMF
Сборные17:20
Чемпионат мира по баскетболу-2023: Словения стала седьмой, Латвия победила Литву в матче за пятое место
Бокс17:02
"Если он тебя ударит, то причинит боль": Фьюри оценил способности Нганну
Футбол16:57
Лидер Брайтона де Дзерби попал в сферу интересов топ-клубов АПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK