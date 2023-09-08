Турецкий клуб нацелился на футболиста Динамо
Трвбзонспор готовит конкретное предложение по Денису Попову.
Защитник Динамо Денис Попов может сменить клубную прописку.
Как сообщает турецкое издание Hurriyet, в услугах игрока "бело-синих" заинтересован Трабзонспор.
Читай также: Брат футболиста Динамо погиб, защищая Украину от оккупантов
Клуб готов заплатить за украинца 2.5 миллиона евро, детали возможного личного соглашения с Поповым остаются неизвестными.
Отметим, что трансферное окно в Турции закрывается 15 сентября.
Также стоит сказать, что Динамо накануне покинули Сергей Сидорчук, перешедший в Вестерло и Денис Гармаш, который стал игроком Осиека.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!