Турецкий клуб нацелился на футболиста Динамо

Защитник Динамо Денис Попов может сменить клубную прописку.

Как сообщает турецкое издание Hurriyet, в услугах игрока "бело-синих" заинтересован Трабзонспор.

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Клуб готов заплатить за украинца 2.5 миллиона евро, детали возможного личного соглашения с Поповым остаются неизвестными.

Отметим, что трансферное окно в Турции закрывается 15 сентября.

Также стоит сказать, что Динамо накануне покинули Сергей Сидорчук, перешедший в Вестерло и Денис Гармаш, который стал игроком Осиека.

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