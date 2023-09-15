Игрок Ливерпуля рассказал, кого из соотечественников хотел бы видеть в клубе

Диогу Жота был бы не против видеть в команде футболиста из стана принципиального соперника.

Форвард Ливерпуля и сборной Португалии Диогу Жота рассказал, кого из своих партнеров по национальной команде хотел бы видеть в стане "красных".

По словам Жоты, ему приятно играть вместе с Бернарду Силвой из Ман Сити.

"Бернарду. Бернарду Силва для меня один из самых умных футболистов в мире. То, как он может укрывать мяч от соперников - невероятно", - заявил Диогу.

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