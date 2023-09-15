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Клопп гневно отреагировал на вопрос о возможной продаже Салаха

Немец считает, что сейчас не время говорить об этом.
Сегодня, 17:14
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп провел предматчевую пресс-конференцию перед игрой с Вулверхэмптоном.

На мероприятии специалиста спросили о возможном уходе Мохаммеда Салаха следующей зимой, что разгневало немца.

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"Вы шутите, да? Вы не можете дождаться декабря, чтобы спросить об этом?", - ответил вопросом на вопрос Клопп.

Отметим, что матч Ливерпуль - Вулверхэмптон состоится завтра, 16 сентября, в 14:30.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Юрген Клопп Мохаммед Салах

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