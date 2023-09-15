Клопп гневно отреагировал на вопрос о возможной продаже Салаха
Немец считает, что сейчас не время говорить об этом.
Наставник Ливерпуля Юрген Клопп провел предматчевую пресс-конференцию перед игрой с Вулверхэмптоном.
На мероприятии специалиста спросили о возможном уходе Мохаммеда Салаха следующей зимой, что разгневало немца.
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"Вы шутите, да? Вы не можете дождаться декабря, чтобы спросить об этом?", - ответил вопросом на вопрос Клопп.
Отметим, что матч Ливерпуль - Вулверхэмптон состоится завтра, 16 сентября, в 14:30.
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