Клопп гневно отреагировал на вопрос о возможной продаже Салаха

Немец считает, что сейчас не время говорить об этом.

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп провел предматчевую пресс-конференцию перед игрой с Вулверхэмптоном.

На мероприятии специалиста спросили о возможном уходе Мохаммеда Салаха следующей зимой, что разгневало немца.

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"Вы шутите, да? Вы не можете дождаться декабря, чтобы спросить об этом?", - ответил вопросом на вопрос Клопп.

Отметим, что матч Ливерпуль - Вулверхэмптон состоится завтра, 16 сентября, в 14:30.

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