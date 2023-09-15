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Легенда Ливерпуля считает Роналду виновным в том, что Магуайра не любят фанаты

Джейми Каррагер выдал свою теорию того, как португалец уничтожил уверенность экс-капитана Манчестер Юнайтед.
Сегодня, 11:00
Харри Магуайр и Криштиану Роналду / Getty Images
Харри Магуайр и Криштиану Роналду / Getty Images

После возвращения Криштиану Роналду в Манчестер Юнайтед летом 2021 года, многие считали, что он должен стать капитаном команды, которым тогда был Харри Магуайр.

Однако передача капитанской повязки не состоялась. Вместо этого в СМИ по ходу сезона-2021/22 появилась информация о конфликте между двумя игроками.

Англичанин попытался все сгладить, опубликовав заявление в социальных сетях, но, судя по всему, это никак не помогло.

Фанаты не только МЮ, но и других команд, сделали Магуайра объектом насмешек, и легенда Ливерпуля Джейми Каррагер считает, что конфликт с Роналду убил в нем уверенность.

"Болельщики Манчестер Юнайтед высмеивали Магуайра во время предсезонных игр 2022 и 2023 годов", - написал Каррагер в колонке для The Telegraph.

"Один из самых неприятных инцидентов произошел во время товарищеского матча с дортмундской Боруссией в июле, когда новичок Андре Онана начал кричать на Магуайра, по моему мнению, позорно играя на публику, чтобы завоевать расположение болельщиков".

Источник: Getty Images

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"Я смотрел на это с недоумением, но это рассказало обо всем, что пошло не так". 

"Магуайр тогда еще был капитаном клуба. Ему следовало отреагировать яростно, отправить Онана обратно в ворота и потребовать уважения к себе. Теперь же вместо этого у него есть образ человека, чье доверие и авторитет полностью подорваны".

"Похожая история произошла, когда Криштиану Роналду вернулся и появились сообщения о борьбе за власть в раздевалке Юнайтед. Именно тогда подрыв авторитета Магуайра набрал обороты".

Ранее сам Харри Магуайр рассказал, почему летом не состоялся его трансфер из Манчестер Юнайтед в Вест Хэм.

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