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Тоттенхэм показал лучший клубный старт в АПЛ за почти 60 лет

В последний раз подобные показатели "шпоры" демонстрировали в 1965 году.
Сегодня, 20:18
Анге Постекоглу / Getty Images
Анге Постекоглу / Getty Images

В рамках пятого тура чемпионата Англии Тоттенхэм вырвал победу над Шеффилдом со счетом 2:1.

Данный триумф означает, что коллектив Анге Постекоглу установил новое достижение для истории клуба.

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"Шпоры" набрали 13 из 15 очков в стартовых пяти матчах АПЛ, что является лучшим стартом лондонцев с 1965 года.

Также Тоттенхэм сейчас делит вторую строчку в элитном дивизионе Англии с Ливерпулем. 

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