Манчестер Сити потерял на неопределенный срок основного полузащитника
Полузащитник Манчестер Сити Бернарду Силва выбыл на неопределенный срок из-за травмы, полученной в матче первого тура групповой стадии Лиги чемпионов с Црвеной Звездой (3:1).
Из-за повреждения португалец был заменен на 44-й минуте еврокубкового поединка.
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По словам главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы, он вряд ли сможет рассчитывать на игрока в ближайших матчах.
"Я пока не разговаривал с врачами, но, похоже, он пропустит ближайшие матчи", - приводит слова Гвардиолы Evening Standard.
В нынешнем сезоне Силва провел за Манчестер Сити шесть матчей, в которых отличился одним голом и одной результативной передачей.
Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Манчестер Сити - Црвена Звезда (3:1).
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