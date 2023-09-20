Манчестер Сити потерял на неопределенный срок основного полузащитника

Полузащитник Манчестер Сити Бернарду Силва выбыл на неопределенный срок из-за травмы, полученной в матче первого тура групповой стадии Лиги чемпионов с Црвеной Звездой (3:1).

Из-за повреждения португалец был заменен на 44-й минуте еврокубкового поединка.

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По словам главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы, он вряд ли сможет рассчитывать на игрока в ближайших матчах.

"Я пока не разговаривал с врачами, но, похоже, он пропустит ближайшие матчи", - приводит слова Гвардиолы Evening Standard.

В нынешнем сезоне Силва провел за Манчестер Сити шесть матчей, в которых отличился одним голом и одной результативной передачей.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Манчестер Сити - Црвена Звезда (3:1).

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