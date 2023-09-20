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Манчестер Сити - Црвена Звезда 3:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов 19.09.2023

Английский клуб сумел совершить камбэк против непростого соперника.
Сегодня, 08:22
Манчестер Сити - Црвена Звезда / Getty Images
Манчестер Сити - Црвена Звезда / Getty Images

В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Сити на своем поле принимал Црвену Звезда.

Сербский клуб первым открыл счет в матче - произошло в конце первого тайма, а голом отметился Букари.

Подопечные Хосепа Гвардиолы сразу активизировались во второй половине встречи, а главным героем стал Альварес, оформивший дубль.

Полузащитник Сити Родри установил финальный счет, отправив третий мяч в ворота соперника.

Вашему вниманию видео всех голов матча Манчестер Сити - Црвена Звезда:

Манчестер Сити - Црвена Звезда 3:1

Голы: Альварес, 47, 60, Родри, 73 - Букари, 45

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Црвена Звезда

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Манчестер Сити - Црвена Звезда 3:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
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