Манчестер Сити - Црвена Звезда 3:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов 19.09.2023

В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Сити на своем поле принимал Црвену Звезда.

Сербский клуб первым открыл счет в матче - произошло в конце первого тайма, а голом отметился Букари.

Подопечные Хосепа Гвардиолы сразу активизировались во второй половине встречи, а главным героем стал Альварес, оформивший дубль.

Полузащитник Сити Родри установил финальный счет, отправив третий мяч в ворота соперника.

Вашему вниманию видео всех голов матча Манчестер Сити - Црвена Звезда:

Манчестер Сити - Црвена Звезда 3:1

Голы: Альварес, 47, 60, Родри, 73 - Букари, 45

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!