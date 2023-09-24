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Арсенал, Тоттенхэм и Вест Хэм следят за звездой ПСЖ, которую французы совсем недавно приобрели

Представители Туманного Альбиона могут воспользоваться неопределенностью в судьбе Усмана Дембеле.
Сегодня, 12:58
Усман Дембеле / Getty Images
Усман Дембеле / Getty Images

Арсенал, Тоттенхэм и Вест Хэм внимательно следят за звездой ПСЖ Усманом Дембеле в преддверии январского трансферного окна, сообщает Mirror.

Вингер сборной Франции был приобретен у Барселоны лишь этим летом за 50 миллионов евро. Но 26-летний игрок пока что испытывает проблемы с адаптацией во французском коллективе.

По информации источника, парижане могут позволить Дембеле отправиться в аренду в один из клубов АПЛ во время зимнего трансферного окна.

Это может стать возможным при условии, если главный тренер ПСЖ Луис Энрике одобрит подобную сделку.

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Отметим, что Дембеле сыграл во всех пяти матчах ПСЖ в нынешнем сезоне, но до сих пор не сумел отличиться результативным действием.

Несмотря на это Энрике публично поддержал форварда и заявил, что уверен, что тот быстро найдет путь к голам и ассистам.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Арсенал Лондон Усман Дембеле

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