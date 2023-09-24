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Эвертон может быть вынужден продать голкипера сборной Англии

У мерсисайдского клуба возникли серьезные финансовые трудности.
Сегодня, 12:21
Джордан Пикфорд / Getty Images
Джордан Пикфорд / Getty Images

Эвертон может быть вынужден продать одного из своих лидеров, таких как Джордан Пикфорд или Амаду Онана, в январе, сообщает Mirror.

Это может произойти, если продажа "ирисок" компании 777 Partners не будет одобрена.

Из-за тревожной финансовой ситуации и того, что нынешний владелец клуба Фархад Мошири не готов вкладывать больше денег, мерсисайдцы рассчитывают на продажу и последующие инвестиции.

В следующем месяце Эвертон предстанет перед независимой комиссией по обвинению в предполагаемом нарушении правил финансового фэйр-плей Английской Премьер-лиги.

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Стоит отметить, что в марте клуб объявил об убытках по итогам пятого года подряд, кульминацией которых стал дефицит в размере 430 миллионов фунтов за этот период.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон АПЛ сборная Англии Джордан Пикфорд

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