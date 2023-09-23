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Брентфорд - Эвертон: Обзор и результат матча чемпионата Англии 23.09.2023

Из двух украинцев на поле появился только Виталий.
Сегодня, 21:30
Эвертон / Getty Images
Эвертон / Getty Images

В рамках 6 тура чемпионата Англии Брентфорд на своем поле принял аутсайдера АПЛ в лице Эвертона.

Однако, гости уже на старте встречи преподнесли серьезный сюрприз "пчелам". На 6 минуте Абдулай Дукуре открыл счет с передачи Джеймса Тарковски.

Еще до перерыва Мадс Енсен сравнял счет в матче и на этом в первом тайме команды решили ограничиться.

После перерыва забивали уже лишь "ириски". Сперва уже упомянутый Тарковски вывел команду вперед, а спустя всего 4 минуты Доминик Кальверт-Льюин удвоил преимущество своей команды.

Таким образом, коллектив Шона Дайча добыл первую победу в текущем сезоне АПЛ и теперь имеет 4 очка, занимая 15 место. Брентфорд занес в свой актив за 6 игр 6 очков, расположившись на 12 позиции.

Статистика матча чепионата Англии Брентфорд - Эвертон

Брентфорд - Эвертон 1:3

Голы: Енсен, 28 - Дукуре, 6, Тарковски, 67, Кальверт-Льюин, 71

xG: 0.86 - 1.67
Удары: 12 - 18
Удары в створ: 2 - 6
Атаки: 98 - 115

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон брентфорд

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