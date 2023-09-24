Ливерпуль - Вест Хэм: обзор и результат матча чемпионата Англии 24.09.2023

В рамках шестого тура чемпионата Англии Ливерпуль дома встретился с Вест Хэмом.

В дебютные минуты матча гости были немного сильнее, но ближе к середине первого тайма Ливерпуль перехватил инициативу и на 16 минуте Салах заработал пенальти. Он же его и реализовал, открыв счет в матче.

Чуть позже "красные" хотели еще один 11-метровый, но падение Дарвина Нуньеса в штрафной "молотобойцев" судья не посчитал таким, которое заслуживает внимание.

В концовке первой половины встречи команды обменивались моментами, но лишь один из них в итоге изменил счет в матче. Сперва на 39 минуте Салах опасно пробивал из пределов штрафной площадки, но мяч пролетел рядом со штангой. Чуть позже Джаррод Боуэн откликнулся на передачу Владимира Цоуфала, восстановив паритет в счете ударом головой, а уже в компенсированное время взятие ворот Кертисом Джонсом было отменено из-за оффсайда.

Во втором тайме команды в принципе играли на равных, но забивали лишь хозяева, обладающие более качественным кадровым потенциалом.

Сперва Алексис МакАллистер подхватил мяч вблизи центра поля после выноса из штрафной и отдал прекрасный пас на Дарвина Нуньеса, который вывел коллектив Юргена Клоппа вперед, а за несколько минут до конца Диогу Жота, который вышел на замену установил финальный счет в матче после ассиста Вирджила ван Дейка.

Напомним, ранее форвард Вест Хэма Мичейл Антонио в преддверии данного поединка заявил, что его клуб финиширует выше Ливерпуля в этом сезоне.

Статистика матча чемпионата Англии Ливерпуль - Вест Хэм

Ливерпуль - Вест Хэм 3:1

Голы: Салах, 16, Нуньес, 60, Жота, 85 - Боуэн, 42

xG: 3.09 - 1.22

Удары: 21 - 10

Удары в створ: 6 - 4

Атаки: 128 - 65

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