Форвард аутсайдера АПЛ: В этом сезоне мы финишируем выше Ливерпуля

Мичейл Антонио уверен в силах своей команды.

Нападающий лондонского Вест Хэма Мичейл Антонио сделал рискованный прогноз, который касается турнирной таблицы АПЛ.

По словам Антонио. "молотобойцы" финишируют выше Ливерпуля в текущем сезоне чемпионата Англии.

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"Думаю, что в этом сезоне мы финишируем выше, чем Ливерпуль.

Я смотрел игру Вулверхэмптона против Ливерпуля (1:3), потому что они играли перед нашим матчем. Волки могли выиграть, у них было немало моментов.

В эти выходные с Ливерпулем сыграем мы, это будет матч за 6 очков. И мы их добудем", - сказал англичанин.

Отметим, что в прошедшей кампании Вест Хэм занял 14 место, а Ливерпуль пятую строчку.

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