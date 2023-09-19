Форвард аутсайдера АПЛ: В этом сезоне мы финишируем выше Ливерпуля
Нападающий лондонского Вест Хэма Мичейл Антонио сделал рискованный прогноз, который касается турнирной таблицы АПЛ.
По словам Антонио. "молотобойцы" финишируют выше Ливерпуля в текущем сезоне чемпионата Англии.
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"Думаю, что в этом сезоне мы финишируем выше, чем Ливерпуль.
Я смотрел игру Вулверхэмптона против Ливерпуля (1:3), потому что они играли перед нашим матчем. Волки могли выиграть, у них было немало моментов.
В эти выходные с Ливерпулем сыграем мы, это будет матч за 6 очков. И мы их добудем", - сказал англичанин.
Отметим, что в прошедшей кампании Вест Хэм занял 14 место, а Ливерпуль пятую строчку.
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