Президент Атлетико прокомментировал выступления Феликса в Барселоне

Президент Атлетико Энрике Сересо высказался об игре нападающего Жоау Феликса в Барселоне.

"Он наш игрок, мы должны защищать его, помогать ему и понимать, что если с ним все хорошо, это выгодно нам.

Я всегда говорил, что он фантастический игрок, и он демонстрирует это в Барселоне. С нами он не адаптировался, ему не повезло. И все же в Барселоне он отличный игрок, и здесь он тоже был таким".

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"Его уход не причиняет мне боли. У нас он не раскрыл все, на что способен. Он перешел в Челси и тоже не показал этого. И теперь в Барселоне он воплощает это. Великие игроки в конечном итоге всегда это доказывают", – сказал Сересо в интервью Mundo Deportivo.

В текущем сезоне на счету Феликса один гол и один ассист в трех матчах Ла Лиги.

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