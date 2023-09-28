Официально: Барселону обвинили во взяточничестве по делу Негрейры

Испанский суд вынес вердикт Барселоне касаемо дела Нейгрейры. Об этом сообщает издание El Debate.

Хоакин Агирре, глава Следственного суда столицы Каталонии посчитал выплату 7,5 млн евро от "сине-гранатовых" бывшему вице-президенту технического комитета судей RFEF преступлением.

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Также обвинения получили екс-президенты ФК Барселона Жозеп Бартомеу и Сандро Росель. Еще двумя подозреваемыми являются Хосе Негрейра и его сын.

Кроме того, сегодня в офисе Федерации футбола Испании прошли обыски. В ходе данного процесса была цель найти документы по делу Негрейры, а именно протоколы заседаний, в которых участвовал бывший арбитр.

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