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Официально: Барселону обвинили во взяточничестве по делу Негрейры

Каталонцы попали в затруднительное положение.
Сегодня, 15:21
Дело Негрейры / AS
Дело Негрейры / AS

Испанский суд вынес вердикт Барселоне касаемо дела Нейгрейры. Об этом сообщает издание El Debate.

Хоакин Агирре, глава Следственного суда столицы Каталонии посчитал выплату 7,5 млн евро от "сине-гранатовых" бывшему вице-президенту технического комитета судей RFEF преступлением.

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Также обвинения получили екс-президенты ФК Барселона Жозеп Бартомеу и Сандро Росель. Еще двумя подозреваемыми являются Хосе Негрейра и его сын.

Кроме того, сегодня в офисе Федерации футбола Испании прошли обыски. В ходе данного процесса была цель найти документы по делу Негрейры, а именно  протоколы заседаний, в которых участвовал бывший арбитр.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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