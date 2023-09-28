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Хави высказался касаемо обвинения Барселоны в коррупции

Испанец шокирован происходящим.
Сегодня, 16:54
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Главный тренер Барселоны Хави высказался касаемо дела о Негрейре.

"На следующей неделе будет еще одна новость о Негрейре, через пятнадцать дней еще одна, а через полтора месяца будет еще одна. Вы уже знаете мое мнение о деле. Посмотрите архив любой газеты и увидите. У меня никогда не было ощущения, что судьи помогают Барселоне. Никогда".

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"Я не думаю о деле Негрейры. У меня достаточно ежедневной работы с командой", – сказал Хави в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, Хоакин Агирре, глава Следственного суда столицы Каталонии посчитал выплату 7,5 млн евро от "сине-гранатовых" бывшему вице-президенту технического комитета судей RFEF преступлением.

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