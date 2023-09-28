iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

В УЕФА вновь заговорили об исключении Барселоны из еврокубков

Но союз предпочел бы дождаться окончания расследования.
Сегодня, 16:18
Жоан Лапорта / Getty Images
Жоан Лапорта / Getty Images

УЕФА вновь начал обсуждение вопроса по поводу исключения Барселоны из еврокубков, пишет AS.

Напомним, суд Каталонии признал выплаты Негрейре преступлением, также обвинения лягли на бывших президентов клуба Жоана Лапорту и Сандро Роселя.

Ранее Барсу уже временно допустили до еврокубков, однако новый поворот в деле Негрейры может привести к исключению клуба.

Однако издание утверждает, что УЕФА предпочитает подождать окончания официального расследования прежде, чем выносить вердикт.

Однако, если инспекторы по этике решат, что обвинения в адрес клуба достаточно основательны и вина практически доказана, клуб будет исключен.

Ранее также сообщалось, что Саудовская Аравия может начать переманивать судей из АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

Статьи по теме

Хави высказался касаемо обвинения Барселоны в коррупции Хави высказался касаемо обвинения Барселоны в коррупции
Официально: Барселону обвинили во взяточничестве по делу Негрейры Официально: Барселону обвинили во взяточничестве по делу Негрейры
Мальорка - Барселона 2:2 видео голов и лучших моментов матча Мальорка - Барселона 2:2 видео голов и лучших моментов матча
Барселона дважды отыгралась в матче с Мальоркой, но победу вырвать не смогла Барселона дважды отыгралась в матче с Мальоркой, но победу вырвать не смогла
Помочь журналистам

Видео

Сенсационный вылет Динамо из Кубка Украины в обзоре матча с Оболонью
Сенсационный вылет Динамо из Кубка Украины в обзоре матча с Оболонью

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Цуренко опустились, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла Украине первые очки группового этапа еврокубков
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина осталась на своей прошлой позиции
просмотров

Последние новости

НБА17:33
Кто станет чемпионом НБА: трейд Лилларда сделал Милуоки главным фаворитом
Футбол17:32
Норвегия присоединилась к бойкоту скандального решения УЕФА
НБА17:18
Обмены НБА: Лиллард стал "оленем", Эйтон будет играть в Орегоне
Формула 117:07
Сейвард: Риккардо станет отличным вторым номером для Ферстаппена
Европа16:54
Хави высказался касаемо обвинения Барселоны в коррупции
Другие страны16:45
В Камеруне хотят отстранить Это'О с должности президента федерации
Киберспорт16:33
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Киберспорт16:23
ESL Pro League Season 18: Monte - Vitality, NaVi - Eternal Fire онлайн-трансляция матчей
Европа16:18
В УЕФА вновь заговорили об исключении Барселоны из еврокубков
Европа15:52
Гвардиола - о поражении Ньюкаслу: Требл нас более чем устраивает
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK