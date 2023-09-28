В УЕФА вновь заговорили об исключении Барселоны из еврокубков

Но союз предпочел бы дождаться окончания расследования.

УЕФА вновь начал обсуждение вопроса по поводу исключения Барселоны из еврокубков, пишет AS.

Напомним, суд Каталонии признал выплаты Негрейре преступлением, также обвинения лягли на бывших президентов клуба Жоана Лапорту и Сандро Роселя.

Ранее Барсу уже временно допустили до еврокубков, однако новый поворот в деле Негрейры может привести к исключению клуба.

Однако издание утверждает, что УЕФА предпочитает подождать окончания официального расследования прежде, чем выносить вердикт.

Однако, если инспекторы по этике решат, что обвинения в адрес клуба достаточно основательны и вина практически доказана, клуб будет исключен.

Ранее также сообщалось, что Саудовская Аравия может начать переманивать судей из АПЛ.

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