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Экс-защитник Барселоны: В детстве врач сказал мне, что я не смогу играть в футбол

Жан-Клер Тодибо рассказал об ужасном эпизоде, который имел место в его жизни.
Сегодня, 15:16
Жан-Клер Тодибо / ogcnice.com
Жан-Клер Тодибо / ogcnice.com

Защитник Ниццы Жан-Клер Тодибо, ранее выступавший за Барселону, рассказал, что в детстве с ним произошел ужасающий эпизод.

По словам француза, после того, как его сбила машина, он пролежал в коме несколько дней, а врач, который лечил игрока, поставил крест на футбольных амбициях Жан-Клера.

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"Меня сбила машина, когда шел на дзюдо со своей старшей сестрой. Пробыл в коме три-четыре дня. Когда пришел в себя, спросил хирурга, смогу ли снова играть в футбол. Он сказал: "Нет".

Поскольку я не играл в Барселоне, люди говорили, что потерпел неудачу. Научился на своей неудаче. Предпочитаю, чтобы моя история была такой, а не радужной.

В Ницце я почувствовал уверенность и любовь. Было понятно, что наконец-то смогу проявить себя и играть в свой футбол. Много общаюсь с Лилианом Тюрамом. Его я уважаю", - сказал Тодибо.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона жан-клер тодибо

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