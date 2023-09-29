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Президент Ниццы прокомментировал инцидент с попыткой суицида игрока клуба

В клубе были крайне напуганы происходящим.
Сегодня, 18:50
Бека Бека / Getty Images
Бека Бека / Getty Images

Президент Ниццы Жан-Пьер Ривер выступил с заявлением о ситуации вокруг Алексиса Бека-Бека. 

"Прежде всего, мы испытываем облегчение от того, что сегодня для Алексиса все закончилось хорошо. О нем позаботились".

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"Мы продолжим соблюдать медицинскую тайну. Просим всех делать то же самое и уважать их частную жизнь. Мы поддерживаем его, как и весь клуб", – приводит слова Ривера клубный сайт.

Напомним, игрок Ниццы стоял на виадуке Маньян на высоте более 100 метров над землей и угрожал спрыгнуть.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ницца

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