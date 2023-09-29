Президент Ниццы прокомментировал инцидент с попыткой суицида игрока клуба

Президент Ниццы Жан-Пьер Ривер выступил с заявлением о ситуации вокруг Алексиса Бека-Бека.

"Прежде всего, мы испытываем облегчение от того, что сегодня для Алексиса все закончилось хорошо. О нем позаботились".

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"Мы продолжим соблюдать медицинскую тайну. Просим всех делать то же самое и уважать их частную жизнь. Мы поддерживаем его, как и весь клуб", – приводит слова Ривера клубный сайт.

Напомним, игрок Ниццы стоял на виадуке Маньян на высоте более 100 метров над землей и угрожал спрыгнуть.

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