Игрока Ниццы, угрожавшего покончить жизнь самоубийством, увели с моста

Инцидент с участием 22-летнего футболиста завершился без трагических последствий.

Полузащитник французской Ниццы Алексис Бека-Бека уже находится в безопасности после попытки совершить самоубийство.

Ранее 22-летний футболист стоял на автомобильном виадуке Маньян, расположенном рядом с Ниццей, и угрожал броситься с высоты более 100 метров.

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К месту инцидента были направлены различные экстренные службы, а также прибыл клубный психолог. Движение по мосту было перекрыто, из-за чего образовалась пятикилометровая пробка.

После нескольких часов переговоров игрока все же увели с виадука. Как сообщает RMC Sport, футболист цел и невредим и его жизни ничего не угрожает.

Напомним, что, как сообщали СМИ, причиной таких действий Бека-Бека стало расставание с девушкой. Тем не менее представители футболиста эту информацию опровергают.

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