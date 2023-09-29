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Футболист клуба Лиги 1 грозится покончить жизнь самоубийством

Хавбека Ниццы пытаются спасти экстренные службы.
Сегодня, 13:34
Алексис Бека-Бека / Getty Images
Алексис Бека-Бека / Getty Images

Футболист клуба французской Лиги 1 пытается покончить жизнь самоубийством.

Как сообщает издание BFM, игрок Ниццы cтоит на виадуке Маньян на высоте более 100 метров над землей и угрожает спрыгнуть. На месте работают экстренные службы.

Вероятно, футболистом о котором идет речь является Алексис Бека-Бека. По сообщениям издания Var-Matin, Бека-Бека склонен к суициду после того, как расстался с девушкой.

"Орлы" отменили все свои медиа активности, которые были запланированы на сегодня и отправили на место событий психолога, а ряд футболистов клуба пытался связаться с бывшей возлюбленной Алексиса, которая как ожидается, также должна появится там.

Отметим, что Ницца сейчас занимает 2 место в чемпионате Франции, набрав 12 очков после 6 туров, однако Бека-Бека не является футболистом основной обоймы команды.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ницца Лига 1 самоубйиство

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